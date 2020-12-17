Diego Churín não viu o Grêmio 'dominado' pelo Santos

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Contratado para disputar vaga com Diego Souza, o atacante Diego Churín conversou com a imprensa após mais uma queda traumática do Tricolor na competição continental.

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Experiente, o argentino bateu de frente com os repórteres e descordou da visão que o Grêmio foi dominado. Além disso, ele pediu para o elenco virar a página o quanto antes.

‘Não acho que fomos dominados. Encontraram um gol rapidamente, o segundo gol também. Tivemos a oportunidade de fazer um a um com o Jean, outra oportunidade também que não pudemos fazer o gol e depois eles não controlaram o jogo, mas sim o tempo. É dar a volta da página’, lamentou.