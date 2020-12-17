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futebol

Diego Churín não viu o Grêmio 'dominado' pelo Santos

Na visão do argentino, os dois gols no início mudaram a história do confronto na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 19:16

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:16

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Contratado para disputar vaga com Diego Souza, o atacante Diego Churín conversou com a imprensa após mais uma queda traumática do Tricolor na competição continental.
+ TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICA
Experiente, o argentino bateu de frente com os repórteres e descordou da visão que o Grêmio foi dominado. Além disso, ele pediu para o elenco virar a página o quanto antes.
‘Não acho que fomos dominados. Encontraram um gol rapidamente, o segundo gol também. Tivemos a oportunidade de fazer um a um com o Jean, outra oportunidade também que não pudemos fazer o gol e depois eles não controlaram o jogo, mas sim o tempo. É dar a volta da página’, lamentou.
No fim de semana, a primeira missão de Grêmio e Churín é diante do Sport, pelo Brasileirão. No meio da semana o rival é o São Paulo, pela semi da Copa do Brasil.

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