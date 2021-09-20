Diego Ceará comemora título do Catarinense B pelo Barra: “Felicidade inexplicável”

Em uma conquista histórica, o Barra foi campeão do Campeonato Catarinense da Série B no último domingo (19). a equipe levantou o troféu de forma invicta ao bater por 2 a 1 outro clube da sua cidade, o Camboriú. As duas equipes do Balneário conseguiram o acesso para a elite sendo que, no caso do Barra, será a primeira vez do clube no nível mais alto do futebol estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atacante Diego Ceará, artilheiro do time na competição com cinco gols marcados, comemorou o feito e reconheceu que a campanha superou as expectativas alimentadas desde sua chegada ao clube de apenas oito anos de existência: