Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Ceará comemora título do Catarinense B pelo Barra: “Felicidade inexplicável”
futebol

Diego Ceará comemora título do Catarinense B pelo Barra: “Felicidade inexplicável”

Atacante marcou cinco gols na campanha invicta da equipe de Balneário Camboriú que jogará, pela primeira vez, a elite estadual
...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 16:13
Crédito: Contrato do atacante com o Barra se encerra no fim do mês de setembro (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Em uma conquista histórica, o Barra foi campeão do Campeonato Catarinense da Série B no último domingo (19). a equipe levantou o troféu de forma invicta ao bater por 2 a 1 outro clube da sua cidade, o Camboriú. As duas equipes do Balneário conseguiram o acesso para a elite sendo que, no caso do Barra, será a primeira vez do clube no nível mais alto do futebol estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atacante Diego Ceará, artilheiro do time na competição com cinco gols marcados, comemorou o feito e reconheceu que a campanha superou as expectativas alimentadas desde sua chegada ao clube de apenas oito anos de existência:
- Foi um título muito importante na minha carreira. Fico muito feliz de ter conquistado esse troféu. Desde que cheguei, tínhamos o objetivo de conquistar o acesso, mas foi ainda melhor. O título veio. Sabíamos que era importante essa conquista. Graças a Deus conseguimos alcançar nosso objetivo de forma invicta. A felicidade é inexplicável.
Com contrato apenas até esse mês, Diego Ceará ainda não definiu seu futuro, mas já está planejando junto ao seu empresário quais serão os próximos passos:
- Estou conversando com meu empresário. Queremos algo para o restante da temporada e pensar na próxima. Ainda não tem nada definido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década
Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados