Diego Ceará comemora título do Catarinense B pelo Barra: “Felicidade inexplicável”

Em uma conquista histórica, o Barra foi campeão do Campeonato Catarinense da Série B no último domingo (19). a equipe levantou o troféu de forma invicta ao bater por 2 a 1 outro clube da sua cidade, o Camboriú. As duas equipes do Balneário conseguiram o acesso para a elite sendo que, no caso do Barra, será a primeira vez do clube no nível mais alto do futebol estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atacante Diego Ceará, artilheiro do time na competição com cinco gols marcados, comemorou o feito e reconheceu que a campanha superou as expectativas alimentadas desde sua chegada ao clube de apenas oito anos de existência:
- Foi um título muito importante na minha carreira. Fico muito feliz de ter conquistado esse troféu. Desde que cheguei, tínhamos o objetivo de conquistar o acesso, mas foi ainda melhor. O título veio. Sabíamos que era importante essa conquista. Graças a Deus conseguimos alcançar nosso objetivo de forma invicta. A felicidade é inexplicável.
Com contrato apenas até esse mês, Diego Ceará ainda não definiu seu futuro, mas já está planejando junto ao seu empresário quais serão os próximos passos:
- Estou conversando com meu empresário. Queremos algo para o restante da temporada e pensar na próxima. Ainda não tem nada definido.