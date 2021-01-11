Diego Carlos se diz confiante antes de jogo contra o líder Atlético de Madrid

Crédito: Divulgação / Sevilla

O Sevilla viaja até a capital da Espanha nesta terça-feira para enfrentar o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, em partida atrasada da primeira rodada do torneio. E o zagueiro Diego Carlos, um dos destaques do time da Andaluzia, demonstrou confiança antes do duelo com os Colchoneros.

+ Veja a tabela da La Liga- É um duelo dificílimo, claro. O Atlético de Madrid tem uma grande equipe e lideram o campeonato, mas nós estamos vindo de uma importante vitória e isso motiva ainda mais para entrarmos focados para este grande duelo - disse o defensor.

O jogo marcará o confronto entre as duas melhores defesas da competição. Enquanto o time de Simeone levou apenas seis gols, os comandados de Lopetegui foram vazados 13 vezes em 16 partidas. E esta boa marca se deve também pela presença de Diego Carlos, que foi titular em todos os jogos do Sevilla até aqui.

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- Fico feliz pelos bons números defensivo que conseguimos desempenhar no Sevilla, e acredito que são fundamentais para nossa campanha na La Liga. Será um grande jogo, a ser decidido nos detalhes, e estamos focados para deixar o nosso melhor em campo - finalizou o jogador, que esteve presente na Seleção Brasileira nas últimas rodadas da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.