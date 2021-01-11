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Diego Carlos se diz confiante antes de jogo contra o líder Atlético de Madrid

Em duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, equipe de Julen Lopetegui vai até a capital espanhola para enfrentar o primeiro colocado do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 16:38

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:38

Crédito: Divulgação / Sevilla
O Sevilla viaja até a capital da Espanha nesta terça-feira para enfrentar o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, em partida atrasada da primeira rodada do torneio. E o zagueiro Diego Carlos, um dos destaques do time da Andaluzia, demonstrou confiança antes do duelo com os Colchoneros.
+ Veja a tabela da La Liga- É um duelo dificílimo, claro. O Atlético de Madrid tem uma grande equipe e lideram o campeonato, mas nós estamos vindo de uma importante vitória e isso motiva ainda mais para entrarmos focados para este grande duelo - disse o defensor.
O jogo marcará o confronto entre as duas melhores defesas da competição. Enquanto o time de Simeone levou apenas seis gols, os comandados de Lopetegui foram vazados 13 vezes em 16 partidas. E esta boa marca se deve também pela presença de Diego Carlos, que foi titular em todos os jogos do Sevilla até aqui.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
- Fico feliz pelos bons números defensivo que conseguimos desempenhar no Sevilla, e acredito que são fundamentais para nossa campanha na La Liga. Será um grande jogo, a ser decidido nos detalhes, e estamos focados para deixar o nosso melhor em campo - finalizou o jogador, que esteve presente na Seleção Brasileira nas últimas rodadas da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
O duelo entre Atlético de Madrid e Sevilla, no Wanda Metropolitano, está marcado para 17h30 (de Brasília) desta terça-feira. Clique aqui e saiba tudo sobre o jogo.

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