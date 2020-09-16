Diego Carlos revela foco e felicidade no Sevilla, mas avisa: 'nunca se sabe o que pode acontecer'

- Estou muito feliz, trabalhando para estar em forma o mais rápido possível e com o sonho de buscar mais títulos. O meu objetivo é com o Sevilla, tenho um contrato com o Sevilla e estou me preparando para estar bem. Você nunca sabe o que pode acontecer no mercado. Estou muito feliz no clube, estou muito feliz aqui, mas não sei o que pode acontecer. Por enquanto estou tranquilo e me preparando para o que está por vir - disse ao "Cardena Cope" Diego Carlos também falou sobre Koundé, seu companheiro na zaga, e Lopetegui, treinador do clube espanhol.