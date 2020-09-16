Diego Carlos revela foco e felicidade no Sevilla, mas avisa: 'nunca se sabe o que pode acontecer'

Diego Carlos interessa aos gigantes europeus, mas não pensa em deixar o Sevilla no momento. Com cláusula de rescisão de 75 milhões de euros (cerca de R$ 466 milhões), o zagueiro brasileiro revelou estar focado no clube espanhol.
- Estou muito feliz, trabalhando para estar em forma o mais rápido possível e com o sonho de buscar mais títulos. O meu objetivo é com o Sevilla, tenho um contrato com o Sevilla e estou me preparando para estar bem. Você nunca sabe o que pode acontecer no mercado. Estou muito feliz no clube, estou muito feliz aqui, mas não sei o que pode acontecer. Por enquanto estou tranquilo e me preparando para o que está por vir - disse ao "Cardena Cope" Diego Carlos também falou sobre Koundé, seu companheiro na zaga, e Lopetegui, treinador do clube espanhol.
- O Jules teve dificuldade no começo. Ele é jovem e tinha um estilo diferente na França, gostava de sair com a bola e tem sido difícil se adaptar. Aos poucos foi ganhando confiança e é um grande zagueiro e conversamos muito, um bom companheiro de equipe e uma boa pessoa. O Lopetegui é um grande treinador que tem muitas coisas que gosto, sempre procurando a gente melhorar em campo. Sempre do nosso lado e fazendo o melhor para todos ”.