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  • Diego Carlos revela foco e felicidade no Sevilla, mas avisa: 'nunca se sabe o que pode acontecer'
futebol

Diego Carlos revela foco e felicidade no Sevilla, mas avisa: 'nunca se sabe o que pode acontecer'

Zagueiro brasileiro disse que o objetivo é cumprir o contrato
com o clube espanhol até o final...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 16:18
Crédito: Lars Baron/AFP
Diego Carlos interessa aos gigantes europeus, mas não pensa em deixar o Sevilla no momento. Com cláusula de rescisão de 75 milhões de euros (cerca de R$ 466 milhões), o zagueiro brasileiro revelou estar focado no clube espanhol.
- Estou muito feliz, trabalhando para estar em forma o mais rápido possível e com o sonho de buscar mais títulos. O meu objetivo é com o Sevilla, tenho um contrato com o Sevilla e estou me preparando para estar bem. Você nunca sabe o que pode acontecer no mercado. Estou muito feliz no clube, estou muito feliz aqui, mas não sei o que pode acontecer. Por enquanto estou tranquilo e me preparando para o que está por vir - disse ao "Cardena Cope" Diego Carlos também falou sobre Koundé, seu companheiro na zaga, e Lopetegui, treinador do clube espanhol.
- O Jules teve dificuldade no começo. Ele é jovem e tinha um estilo diferente na França, gostava de sair com a bola e tem sido difícil se adaptar. Aos poucos foi ganhando confiança e é um grande zagueiro e conversamos muito, um bom companheiro de equipe e uma boa pessoa. O Lopetegui é um grande treinador que tem muitas coisas que gosto, sempre procurando a gente melhorar em campo. Sempre do nosso lado e fazendo o melhor para todos ”.

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