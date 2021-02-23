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futebol

Diego Carlos marca, ajuda Sevilla em vitória e projeta duelo contra Barcelona

Zagueiro brasileiro, destaque em sua equipe, marcou o primeiro gol da equipe na vitória pela La Liga na segunda-feira
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LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 16:31

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Crédito: Divulgação / Sevilla
O Sevilla FC conquistou importante resultado na briga pelas primeiras posições de La Liga. O time bateu o Osasuna por 2 a 0, jogando fora de casa. Um dos gols foi marcado pelo zagueiro Diego Carlos, que não havia balançado as redes ainda na temporada.
Veja a tabela do EspanholO jogador é um dos principais pilares defensivo da equipe que tem a defesa menos vazada da competição ao lado do Atlético de Madrid, com apenas 16 gols sofridos. Após o jogo, o atleta comemorou o gol após cobrança de escanteio.
- Tínhamos praticado a jogada e sabia que Jordán ia cruzar diretamente para mim - disse o jogador após a partida às redes do clube
Com a vitória, o time comandado por Julen Lopetegui chega à terceira colocação da competição nacional, ultrapassando o agora quarto colocado Barcelona. Os clubes se enfrentam na próxima rodada da competição. Diego Carlos falou também sobre a expectativa para o grande jogo.
- Temos de deixar a cabeça tranquila e continuar a treinar amanhã. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar para conseguir a vitória - finalizou o atleta
Sevilla e Barcelona têm duelo previsto para o próximo sábado, 27.

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