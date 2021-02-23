Diego Carlos marca, ajuda Sevilla em vitória e projeta duelo contra Barcelona

Crédito: Divulgação / Sevilla

O Sevilla FC conquistou importante resultado na briga pelas primeiras posições de La Liga. O time bateu o Osasuna por 2 a 0, jogando fora de casa. Um dos gols foi marcado pelo zagueiro Diego Carlos, que não havia balançado as redes ainda na temporada.

Veja a tabela do EspanholO jogador é um dos principais pilares defensivo da equipe que tem a defesa menos vazada da competição ao lado do Atlético de Madrid, com apenas 16 gols sofridos. Após o jogo, o atleta comemorou o gol após cobrança de escanteio.

- Tínhamos praticado a jogada e sabia que Jordán ia cruzar diretamente para mim - disse o jogador após a partida às redes do clube

Com a vitória, o time comandado por Julen Lopetegui chega à terceira colocação da competição nacional, ultrapassando o agora quarto colocado Barcelona. Os clubes se enfrentam na próxima rodada da competição. Diego Carlos falou também sobre a expectativa para o grande jogo.

- Temos de deixar a cabeça tranquila e continuar a treinar amanhã. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar para conseguir a vitória - finalizou o atleta