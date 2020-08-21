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Diego Carlos faz golaço de bicicleta na parte final, Sevilla vence a Inter de Milão, e é campeão da Liga Europa

Time espanhol sai atrás no placar, vira o jogo, leva novo empate, mas conta com estrela do brasileiro, que vai de vilão a herói na partida, e conquista o sexto título na competição...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 17:57

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:57

Crédito: Lars Baron / AFP
O Sevilla é hexacampeão da Liga Europa. Nesta sexta-feira, o time espanhol enfrentou a Inter de Milão em Colônia, na Alemanha, e venceu por 3 a 2 para confirmar o título continental. Os gols foram marcados por Luuk de Jong, duas vezes, e Diego Carlos para o Sevilla, enquanto Lukaku e Godín fizeram para os italianos.
PRIMEIRO TEMPO ELETRIZANTE​Logo com cinco minutos, a Inter de Milão abriu o placar com Lukaku, de pênalti, em falta sofrida pelo próprio belga por Diego Carlos. O Sevilla se lançou ao ataque e empatou com Luuk de Jong em cruzamento de Jesús Navas pela direita e virou, novamente com Luuk de Jong, após cobrança de falta de Banega na área. O espanhóis não tiveram tempo de comemorar a vantagem no placar e viram Godín deixar tudo igual de novo aos 35 minutos.
DE VILÃO A HERÓIO zagueiro brasileiro Diego Carlos, que cometeu o pênalti em Lukaku no início do jogo, se transformou no nome do título já na parte final do segundo tempo. Após cobrança de falta levantada na área, a zaga da Inter afastou parcialmente e o defensor emendou uma linda bicicleta para fazer o terceiro gol do time andaluz. A bola chegou a desviar em Lukaku antes de entrar, mas o belga não conseguiu cortar.​
REI DA LIGA EUROPAO Sevilla chegou ao hexacampeonato da Liga Europa e se isolou ainda mais como o clube que mais vezes venceu a competição. As outras conquistas foram em 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016. Atrás dos espanhóis, Juventus, Inter de Milão e Liverpool e Atlético de Madrid têm três conquistas cada.
JEJUM INCÔMODOCom o vice-campeonato, a Inter de Milão permanece sem conquistar um título. A última vez que os italianos levantaram um troféu foi no ano de 2011, quando a Nerazzurri levou a Copa da Itália.

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