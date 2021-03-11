Diego Carlos fala sobre eliminação na Liga dos Campeões: 'Não esperávamos. Ficamos muito tristes'

Crédito: Ina Fassbender / AFP

Na manhã desta quinta-feira, o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, falou sobre a eliminação do Sevilla da Liga dos Campeões. No Brasil, o LANCE! foi o único veículo a participar da coletiva do brasileiro, que revelou tristeza no vestiário após a partida.

VEJA A TABELA DE LA LIGA

- Fomos eliminados de uma competição que não esperávamos. No vestiário todos estávamos muito tristes, muito tocados com a eliminação. Isso é futebol. Temos que levantar a cabeça e pensar na próxima partida, pensar em La Liga e virar essa chave o mais rápido possível. Não podemos voltar atrás e nem mudar o resultado. O que nos resta agora é trabalhar, treinar e melhorar vários aspectos negativos que tivemos nessas partidas para enfrentar o Betis.Para Diego, a eliminação não foi boa, mas o Sevilla mostrou que pode ser perigoso nos últimos minutos. - A eliminação não foi boa para nós, mas tivemos espírito. O Sevilla que temos que ser em todas as partidas é o que esteve presente nos minutos finais contra o Dortmund. Procuraremos melhorar os erros que tivemos nesse período para que consigamos aumentar os resultados positivos. Nós saímos de cabeça erguida. Demos tudo que podíamos.

O brasileiro foi questionado sobre uma possível transferência. Ele revelou nunca ter conversado com ninguém sobre outras ligas.

VEJA A COLETIVA NA ÍNTEGRA

Haaland- Ele é um atacante que tem muitas qualidades. Quer fazer gol a todo momento. Vimos isso na primeira partida. Ele é muito importante para qualquer equipe, é um jogador potente, que tem velocidade e que finaliza com muita força. Ele é jovem, pode melhorar e no futuro deve estar na lista dos melhores jogadores.

Youssef En-Nesyri​- O vejo vivendo um ótimo momento, está se destacando, fazendo gols. Está com muita confiança nas partidas, está ao melhor nível. Pode cada dia melhorar mais.

Diego Laines e clássico contra o Betis​- Está vivendo um ótimo momento. A equipe é boa, jogaremos mais um clássico contra eles. Veremos tudo dentro do campo. A única coisa que pesa é o respeito por outras equipes, sabemos que é uma partida muito preciosa para os dois lados. O Betis tem ótimos jogadores, mas vamos com tudo em busca do resultado.

Partida contra o Barcelona e atuação de Messi- É um grande jogador, é o melhor jogador do mundo, tem muita qualidade e faz toda a diferença dentro de campo. É muito inteligente. Mas ao redor dele também tem grande jogadores. Sabemos que é difícil jogar contra esse tipo de jogadores, mas não temos medo de equipe nenhuma. Tentamos jogar o nosso melhor, mas infelizmente nem todos os resultados são bons.

Seleção Brasileira- Jogar na Seleção é o maior sonho de um jogador de futebol. Quando estava começando a carreira em Portugal, fui convocado. Sou muito grato ao Estoril, é um clube que estará sempre na minha memória. Tenho muito sonho de atuar pelo Brasil e graças ao Estoril estou aqui hoje em grande fase.

Dupla com Koundé- Estamos muito bem. Temos muita proximidade dentro e fora de campo. Mas para ter uma defesa boa, precisamos dos outros para nos ajudar. Como o Koundé sobe muito ao ataque, meio-campistas têm que nos ajudar atrás. Isso nos transforma numa equipe com um bom ataque e boa defesa.

Marroquinos da equipe- Temos três jogadores de muita qualidade e que nos salvaram em muitas partidas. Um goleiro fenomenal, um atacante muito completo e importante demais para nós. Munir já jogou em grandes equipes, sabemos da qualidade dele há algum tempo. Quando ele entra, tem um potencial incrível. Notamos isso no treinamento. Todos somam muito para nós.