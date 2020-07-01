Diego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'

Crédito: Divulgação/Sevilla

Diego Carlos não escondeu sua alegria após conquistar três pontos importantes na vitória do Sevilla sobre o Leganés por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro novamente foi o destaque do setor defensivo do time e o principal responsável pela equipe não sofrer gol no duelo.

- É uma vitória muito importante e estamos muito felizes com a mentalidade e o espírito. Ainda temos muitos jogos na sequência e estamos empolgados por vencer novamente. É importante para os defensores o fato de não sofrer gols, mas o goleiro também se saiu muito bem, com ótimas defesas. Estamos muito concentrados e ficamos felizes quando os resultados aparecem - comentou o brasileiro após o triunfo fora de casa.

O Sevilla disputou 45 jogos na temporada. Diego Carlos esteve em campo em 37 oportunidades, sendo 36 como titular. Após o período de paralisação do futebol na Europa, o zagueiro defendeu o clube em seis partidas de La Liga. Em três jogos, a defesa não foi vazada - em um deles, Diego parou Lionel Messi e assegurou o empate sem gols diante do Barcelona.

- Estou me recuperando muito bem, dando o melhor que tenho. Estou feliz com a confiança do grupo e de todo o clube. Estamos muito focados em cada jogo para atingirmos o objetivo e o fruto dessa vitória é a mentalidade que temos, tanto nos treinos quanto nos jogos - completou Diego.