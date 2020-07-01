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futebol

Diego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'

Zagueiro de 27 anos comemora boa fase na Espanha e valoriza
partida sem sofrer gol diante do Leganés
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LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 15:06

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:06

Crédito: Divulgação/Sevilla
Diego Carlos não escondeu sua alegria após conquistar três pontos importantes na vitória do Sevilla sobre o Leganés por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro novamente foi o destaque do setor defensivo do time e o principal responsável pela equipe não sofrer gol no duelo.
- É uma vitória muito importante e estamos muito felizes com a mentalidade e o espírito. Ainda temos muitos jogos na sequência e estamos empolgados por vencer novamente. É importante para os defensores o fato de não sofrer gols, mas o goleiro também se saiu muito bem, com ótimas defesas. Estamos muito concentrados e ficamos felizes quando os resultados aparecem - comentou o brasileiro após o triunfo fora de casa.
O Sevilla disputou 45 jogos na temporada. Diego Carlos esteve em campo em 37 oportunidades, sendo 36 como titular. Após o período de paralisação do futebol na Europa, o zagueiro defendeu o clube em seis partidas de La Liga. Em três jogos, a defesa não foi vazada - em um deles, Diego parou Lionel Messi e assegurou o empate sem gols diante do Barcelona.
- Estou me recuperando muito bem, dando o melhor que tenho. Estou feliz com a confiança do grupo e de todo o clube. Estamos muito focados em cada jogo para atingirmos o objetivo e o fruto dessa vitória é a mentalidade que temos, tanto nos treinos quanto nos jogos - completou Diego.
O Sevilla é o quarto colocado do Campeonato Espanhol com 57 pontos, atrás somente de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O clube busca assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. E MAIS:Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença GetafeDiego Simeone fica perplexo com situação de Griezmann no BarcelonaMkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporadaRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do Lyon E MAIS:

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