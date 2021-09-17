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futebol

Diego Andrade celebra estreia na Copa Paulista pelo EC São Bernardo

Meia, autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, projeta o clássico de São Bernardo na próxima rodada da competição estadual...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 19:36
Crédito: Divulgação/EC São Bernardo
O EC São Bernardo largou bem na Copa Paulista 2021. Na primeira rodada, a equipe do ABC não tomou conhecimento do Santos e venceu por 2 a 0. Um dos responsáveis pelo grande resultado foi Diego Andrade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O meia, que chegou ao Cachorrão para a disputa da competição estadual, foi autor de um dos gols do triunfo sobre o Peixe.
- Sempre importante começar uma competição vencendo. Ainda mais um clube como o Santos. Fico feliz em ter ajudado com o gol, mas o importante no fim é a vitória e o desempenho coletivo - ressaltou o meia.
A próxima rodada da Copa Paulista marcará o duelo dos times da cidade de São Bernardo. Diego Andrade projeta um duelo bastante equilibrado.
- É um clássico local. Isso já traz um ingrediente a mais de dificuldade. Ainda é início de competição, as equipes estão se acertando. Mas por ser um torneio mais enxuto, todos os jogos tem sua importância. É repetir o que deu certo na estreia, fazer ajustes, e procurar sair novamente com os três pontos - afirmou.
O clássico de São Bernardo acontece na próxima terça-feira, às 15h.

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