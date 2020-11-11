Diego Aguirre pede desligamento do Al-Rayyan e está sem clube

Crédito: Divulgação/Al Rayyan

O técnico Diego Aguirre pediu desligamento do Al-Rayyan na última terça-feira por questões pessoais. A expectativa é de que o uruguaio permaneça no clube até o início do próximo mês quando um novo treinador deve ser anunciado. Ainda não há informações sobre o possível destino do comandante.

Aguirre chegou ao clube do Qatar em julho de 2019 e foi eleito o melhor treinador do país na última temporada. Na última época, o veterano de 55 anos conseguiu chegar em 2º lugar no campeonato nacional e o clube ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação na atual campanha.