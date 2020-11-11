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futebol

Diego Aguirre pede desligamento do Al-Rayyan e está sem clube

Técnico uruguaio de 55 anos foi vice-campeão na última temporada, eleito melhor treinador da época, mas não revela destino. Aguirre é especulado no Peñarol...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 10:53

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:53

Crédito: Divulgação/Al Rayyan
O técnico Diego Aguirre pediu desligamento do Al-Rayyan na última terça-feira por questões pessoais. A expectativa é de que o uruguaio permaneça no clube até o início do próximo mês quando um novo treinador deve ser anunciado. Ainda não há informações sobre o possível destino do comandante.
Aguirre chegou ao clube do Qatar em julho de 2019 e foi eleito o melhor treinador do país na última temporada. Na última época, o veterano de 55 anos conseguiu chegar em 2º lugar no campeonato nacional e o clube ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação na atual campanha.
As especulações da imprensa sul-americana indicam que o profissional pode retornar para o seu país e treinar o Peñarol, clube em que teve grande projeção ao chegar na final da Libertadores e perder para o Santos de Neymar. Aguirre também já teve passagens pelo futebol brasileiro no Internacional, Atlético-MG e São Paulo.

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