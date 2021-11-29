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futebol

Diego Aguirre analisa o jogo do Internacional contra o Santos

Treinador viu o seu time 'perdido' após levar um gol contra o Peixe...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 16:55
Um domingo para esquecer. No Beira-Rio, o Internacional até saiu em vantagem contra o Santos, mas cedeu o empate e se complicou na disputa por uma vaga na Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O jogo fraco incomodou a torcida e, principalmente o técnico Diego Aguirre, que enxergou muita dificuldade do time na etapa final.
‘No segundo tempo, como tomamos o gol, ficamos um pouco perdidos. Tivemos um momento ruim. Mas acho que não foi todo, os primeiros 15 minutos. Depois o time procurou, tivemos situações claríssimas, mas a bola não entrou. Tínhamos que ganhar, mas precisamos continuar e pensar em trabalhar. Ainda temos dois jogos e precisamos tentar ganhar’, afirmou.
Com 48 pontos, o Internacional está na 9ª colocação. O Ceará, primeiro time da zona de Libertadores, está com 49 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Internacional volta a campo no Beira-Rio para encarar o Atlético-GO.
Crédito: DiegoAguirreestápressionadonocargo(Foto:Divulgação/FlickrInternacional

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