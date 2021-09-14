Didira tem retorno ao CSA anunciado

Crédito: Jogador acumulou quase 150 partidas na primeira passagem pelo Azulão (Divulgação/CSA

Figura que é um dos símbolos da recente ascensão do CSA no cenário nacional, o meio-campista Didira está de volta ao clube alagoano em anúncio oficial feito pelo Marujo nos seus canais de comunicação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 33 anos de idade, Didira construiu sua primeira passagem entre 2016 e 2019 onde conquistou o bi no Campeonato Alagoano bem como o Brasileirão da Série C em 2017.

Além do sentimento de felicidade em retornar ao que ele considera como sua "segunda casa", ele elogiou a atual composição de elenco no qual acredita ser possível sonhar com o acesso a elite nacional para 2022.

- Estar de volta ao CSA é algo que me deixa muito feliz. É um clube que tenho história, que construí ao longo do tempo uma relação muito boa com o torcedor e os dirigentes. É uma segunda casa. Estou feliz com esse reencontro. Assim como na passagem anterior, vou dar a minha vida em campo para ajudar o grupo nesta sequência da Série B. Conheço muito o CSA e sei da sua grandeza. Não vai faltar entrega e comprometimento da minha parte nestes próximos meses - disse Didira.

- Quero repetir o sucesso na passagem anterior na busca do acesso. Colocar o CSA na primeira divisão será fantástico. Quero estar presente nisso. Temos chances. Nosso elenco é bom, a comissão técnica conhece o grupo e isso ajuda. Temos totais condições de ter sucesso nesta sequência da Série B - completou.