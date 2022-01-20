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futebol

Didira se diz motivado para fazer ótima temporada com o CSA

Meia elogiou a força do elenco e a capacidade de todos em fazer um grande ano...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 15:38

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 15:38

Um dos ídolos do CSA, o meia Didira, espera uma grande temporada em 2022 com a camisa do clube alagoano. Segundo o atleta, a sua ideia é fazer o máximo de jogos possível para ajudar o Azulão dentro e fora de campo.- Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande ano com o grupo em 2022. Estou muito motivado para essa temporada e na expectativa para que esses próximos meses sejam de grandes resultados - disse o jogador do Azulão.
Ainda de acordo com o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano.- Nosso grupo é muito bom, a comissão técnica conhece bem o elenco e isso é importante. Vamos trabalhar para que a equipe tenha grandes resultados ao longo da temporada - afirmou o meia.
Crédito: Divulgação/CSA

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