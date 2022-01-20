Didira se diz motivado para fazer ótima temporada com o CSA

Um dos ídolos do CSA, o meia Didira, espera uma grande temporada em 2022 com a camisa do clube alagoano. Segundo o atleta, a sua ideia é fazer o máximo de jogos possível para ajudar o Azulão dentro e fora de campo.- Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande ano com o grupo em 2022. Estou muito motivado para essa temporada e na expectativa para que esses próximos meses sejam de grandes resultados - disse o jogador do Azulão.