Didira se diz motivado para fazer ótima temporada com o CSA

Um dos ídolos do CSA, o meia Didira, espera uma grande temporada em 2022 com a camisa do clube alagoano. Segundo o atleta, a sua ideia é fazer o máximo de jogos possível para ajudar o Azulão dentro e fora de campo.- Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande ano com o grupo em 2022. Estou muito motivado para essa temporada e na expectativa para que esses próximos meses sejam de grandes resultados - disse o jogador do Azulão.
Ainda de acordo com o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano.- Nosso grupo é muito bom, a comissão técnica conhece bem o elenco e isso é importante. Vamos trabalhar para que a equipe tenha grandes resultados ao longo da temporada - afirmou o meia.