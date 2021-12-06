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Didira fala sobre luta do CSA na Série B e já projeta 2022: 'Será um grande ano para o clube'

Meia espera Azulão fortalecido no próximo ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 15:42

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:42

Hoje no CSA, o meia Didira, falou sobre a briga do clube na Série B do Campeonato Brasileiro para conquistar o acesso esse ano. Segundo o jogador, o elenco do Azulão, que terminou em 5º lugar, trabalhou muito para alcançar a meta e isso merece ser levado em conta.Cartolouco perdeu posto no Timão: veja as movimentações dos jornalistas
- Infelizmente não conquistamos o acesso, que era um sonho de todos, mas valeu a luta e a entrega de todos durante a Série B. Foi uma competição muito intensa. Fizemos o nosso melhor, mas não deu. Esse grupo deu a vida por isso - disse.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO
Ainda de acordo com o jogador, o clube já vai começar a projetar 2022.
- Vamos projetar já a próxima temporada. Tenho certeza que será um grande ano para o clube. Lutaremos muito para fazer outra grande temporada - concluiu.
Crédito: DidiraemaçãopeloAzulão(Foto:Divulgação/CSA

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