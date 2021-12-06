Didira fala sobre luta do CSA na Série B e já projeta 2022: 'Será um grande ano para o clube'

Hoje no CSA, o meia Didira, falou sobre a briga do clube na Série B do Campeonato Brasileiro para conquistar o acesso esse ano. Segundo o jogador, o elenco do Azulão, que terminou em 5º lugar, trabalhou muito para alcançar a meta e isso merece ser levado em conta.Cartolouco perdeu posto no Timão: veja as movimentações dos jornalistas

- Infelizmente não conquistamos o acesso, que era um sonho de todos, mas valeu a luta e a entrega de todos durante a Série B. Foi uma competição muito intensa. Fizemos o nosso melhor, mas não deu. Esse grupo deu a vida por isso - disse.

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Ainda de acordo com o jogador, o clube já vai começar a projetar 2022.

- Vamos projetar já a próxima temporada. Tenho certeza que será um grande ano para o clube. Lutaremos muito para fazer outra grande temporada - concluiu.