Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Didira espera boa sequência no CSA e briga pelo acesso com o clube na Série B do Campeonato Brasileiro
futebol

Didira espera boa sequência no CSA e briga pelo acesso com o clube na Série B do Campeonato Brasileiro

Meia quer títulos com a camisa do Azulão...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação / CSA
Hoje no CSA, o meia Didira falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com o clube nos próximos jogos de 2021. Segundo o jogador, sua meta é terminar a temporada com ótimas partidas e com o grupo garantido na Série A do Campeonato Brasileiro.Atlético-MG líder e Santos no Z4: veja a classificação do returno do Brasileirão
- Estamos trabalhando muito para crescermos nesta reta final e para continuarmos firmes na briga pelo acesso, que é possível e temos que acreditar. Vamos lutar muito para conquistarmos esse importante objetivo - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua evolução tem sido grande.
AZULÃO VAI CONSEGUIR O ACESSO? SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
- Estou feliz com o crescimento que tive nos últimos jogos. Tenho trabalhado muito para evoluir e para ajudar o clube nesta reta final de temporada - afirmou.
O próximo compromisso do CSA na Série B é diante do Vasco, sexta-feira (29), às 21h30, em São Januário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados