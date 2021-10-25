Didira espera boa sequência no CSA e briga pelo acesso com o clube na Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação / CSA

Hoje no CSA, o meia Didira falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com o clube nos próximos jogos de 2021. Segundo o jogador, sua meta é terminar a temporada com ótimas partidas e com o grupo garantido na Série A do Campeonato Brasileiro.Atlético-MG líder e Santos no Z4: veja a classificação do returno do Brasileirão

- Estamos trabalhando muito para crescermos nesta reta final e para continuarmos firmes na briga pelo acesso, que é possível e temos que acreditar. Vamos lutar muito para conquistarmos esse importante objetivo - disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua evolução tem sido grande.

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- Estou feliz com o crescimento que tive nos últimos jogos. Tenho trabalhado muito para evoluir e para ajudar o clube nesta reta final de temporada - afirmou.