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Didira espera boa sequência do CSA na Série B do Campeonato Brasileiro para se manter na briga pelo acesso

Meia quer títulos com a camisa do Azulão, mas o foca é subir para a Série A do Brasileirão na temporada de 2022...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 17:26
Crédito: Divulgação / CSA
Hoje no CSA, o meia Didira falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com o clube nos próximos jogos da Série B. Segundo o jogador, sua meta é terminar a temporada com ótimas partidas e com o grupo garantido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.Veja as chances de título, acesso e rebaixamento após 30 rodadas da Série B
- Estamos trabalhando muito para crescermos nesta reta final e para continuarmos firmes na briga pelo acesso, que é possível e temos que acreditar. Vamos lutar muito para conquistarmos esse importante objetivo - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua evolução tem sido grande no CSA.
CSA VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO AZULÃO NA SÉRIE B
- Estou feliz com o crescimento que tive nos últimos jogos. Tenho trabalhado muito para evoluir e para ajudar o clube nesta reta final de temporada - concluiu.
O próximo compromisso do Azulão na Série B é contra o Operário, sábado (23), às 16h30, no Estádio Rei Pelé.

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