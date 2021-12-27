Didira espera ano perfeito em 2022 com o CSA

Ídolo no CSA, o meia Didira quer fazer uma grande temporada com o clube alagoano em 2022. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais os números com a camisa do Azulão e ajudar a equipe a conquistar seus objetivos durante o ano.

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'Estou muito motivado para essa temporada. Vou trabalhar muito para que seja um grande ano para mim e para todos no clube. Estou vivendo uma ótima expectativa para o ano de 2022. Espero que seja perfeito para todos no CSA', disse.

Ainda de acordo com o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano.

'Nossa base é muito boa e temos uma comissão técnica que conhece bem a equipe. Além disso, a diretoria tem se esforçado para reforçar ainda mais o elenco', afirmou.