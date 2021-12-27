Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Didira espera ano perfeito em 2022 com o CSA

Ídolo do Azulão está confiante no bom desempenho do time na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 09:39

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 09:39

Ídolo no CSA, o meia Didira quer fazer uma grande temporada com o clube alagoano em 2022. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais os números com a camisa do Azulão e ajudar a equipe a conquistar seus objetivos durante o ano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
'Estou muito motivado para essa temporada. Vou trabalhar muito para que seja um grande ano para mim e para todos no clube. Estou vivendo uma ótima expectativa para o ano de 2022. Espero que seja perfeito para todos no CSA', disse.
Ainda de acordo com o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano.
'Nossa base é muito boa e temos uma comissão técnica que conhece bem a equipe. Além disso, a diretoria tem se esforçado para reforçar ainda mais o elenco', afirmou.
Crédito: Foto:Divulgação/CSA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados