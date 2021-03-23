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futebol

Didira é anunciado pelo Brasiliense e exalta projeto do clube

Meia de 32 anos se destacou na última passagem pelo Santa Cruz, além de ter feito história no CSA; Agora tem a missão de levar o Jacaré à Série C do Brasileirão...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 15:58
Crédito: Divulgação/Brasiliense
Um dos destaques do Santa Cruz no ano de 2020, o meia Didira, ex-CSA e ASA, deixou a equipe pernambucana e já tem novo destino para 2021. O jogador vestirá a camisa do Brasiliense, clube que assinou por duas temporadas e chega para ser um dos principais jogadores do elenco do Jacaré.- O Brasiliense tem um projeto muito interessante e isso me deixou muito feliz. Vou trabalhar muito para fazer uma história de títulos no clube. Estou muito motivado com a chance de defender as cores do clube. Espero que essa minha passagem por aqui seja marcada por grandes conquistas - comentou.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco candango tem muita qualidade para ir longe no Campeonato Brasiliense e chegar nas finais da Série D, sonhando com um possível acesso para à Série C em 2022.- O elenco do Brasiliense tem muita qualidade. Tenho certeza que faremos um grande ano. O grupo tem potencial - afirmou o meio campista.

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