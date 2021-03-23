Didira é anunciado pelo Brasiliense e exalta projeto do clube

Um dos destaques do Santa Cruz no ano de 2020, o meia Didira, ex-CSA e ASA, deixou a equipe pernambucana e já tem novo destino para 2021. O jogador vestirá a camisa do Brasiliense, clube que assinou por duas temporadas e chega para ser um dos principais jogadores do elenco do Jacaré.- O Brasiliense tem um projeto muito interessante e isso me deixou muito feliz. Vou trabalhar muito para fazer uma história de títulos no clube. Estou muito motivado com a chance de defender as cores do clube. Espero que essa minha passagem por aqui seja marcada por grandes conquistas - comentou.