Didira destaca foco do CSA em confronto decisivo na Copa do Brasil

Ídolo da torcida do CSA, o meia Didira, quer a evolução da equipe nas próximas partidas de 2022. Segundo o atleta, o elenco tem trabalhado muito para ter um desempenho melhor em campo nos jogos que virão pelo Alagoano, Copa do Brasil e também pela Copa do Nordeste:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Estamos cientes do que temos que fazer nestas próximas semanas para que a equipe conquiste seus objetivos em 2022. Vamos trabalhar muito para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo neste ano.

Ainda de acordo com o meio-campista de 33 anos de idade que tem mais de 160 partidas vestindo da camisa do Azulão, o foco do grupo sob o comando do técnico Mozart Santos está totalmente voltado para o jogo do meio da semana, contra o Paysandu, pela Copa do Brasil:

- É uma decisão para os dois lados, jogo único, com um nível de atenção grande para os dois lados. Qualquer erro pode nos custar uma classificação na competição. Vamos lutar muito para fazer um grande jogo para sairmos com essa vaga na fase seguinte da disputa.