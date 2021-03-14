Didira deixa o Santa Cruz e manda recado para a torcida

Um dos principais destaques do Santa Cruz, o meia Didira, ex-CSA e ASA, deixou a equipe pernambucana, em comum acordo. Contudo, o jogador só agradeceu ao clube e deixou sua torcida pelo tricolor, já focando no próximo objetivo da carreira.- Só tenho a agradecer ao Santa Cruz pela passagem que tive no clube. Procurei me dedicar ao máximo para honrar a camisa do clube em todos os treinos e jogos. Me empenhei muito para fazer o melhor sempre. Deixo aqui a minha torcida para que o clube possa fazer um grande ano em 2021 - disse.