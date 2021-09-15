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futebol

Didira comemora retorno ao CSA para a disputa da Série B

Meia quer títulos com a camisa do Azulão...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 19:25

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:25

Crédito: Divulgação / CSA
Após uma boa passagem com a camisa do Brasiliense, o meia Didira, acertou seu retorno ao CSA para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Feliz com a volta, o jogador falou sobre a emoção deste reencontro com o Azulão.
Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021- Todos sabem do carinho que tenho pelo CSA e de tudo que vivi aqui. Retornar ao clube está sendo muito especial. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa e para conquistar meus objetivos no clube. Estou muito feliz com essa volta e espero que ela seja muito especial. - disse.
SUBIR OU CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CSA NA SÉRIE B
Ainda de acordo com o jogador, a meta de todos é a briga pelo acesso.
- Vamos trabalhar muito para encostar no G4 novamente e para estar nesta briga pelo acesso. O grupo sabe do seu potencial e vai suar sangue por isso. - concluiu.
O próximo compromisso do CSA na Série B é no sábado (18), às 16h30, no Estádio do Café, contra o Londrina.

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