Didira busca manter intensidade no Brasiliense e quer grande ano

Um dos destaques do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, falou sobre o bom momento que vive no clube desde a sua chegada. Para ele, essa evolução é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.- Estou vivendo um momento bom no clube e agradeço a todos por isso. Venho trabalhando muito para evoluir e para manter essa intensidade nos treinos e jogos. Estou muito focado para essa sequência - disse o meio-campista.