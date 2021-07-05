Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Didira busca manter intensidade no Brasiliense e quer grande ano

Meia reconheceu que o elenco está progredindo ao longo da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:32

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:32

Crédito: Divulgação / Brasiliense
Um dos destaques do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, falou sobre o bom momento que vive no clube desde a sua chegada. Para ele, essa evolução é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.- Estou vivendo um momento bom no clube e agradeço a todos por isso. Venho trabalhando muito para evoluir e para manter essa intensidade nos treinos e jogos. Estou muito focado para essa sequência - disse o meio-campista.
Ainda de acordo com o jogador, o grupo tem tudo para crescer neste ano e que o time está se esforçando para fazer um 2021 cada vez melhor.- Temos totais condições de evoluirmos neste ano. O elenco está no caminho certo para que isso seja possível - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados