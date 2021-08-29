Didira afirma que o Brasiliense segue focado para atingir os objetivos

Em bom momento vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas partidas de 2021. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e crescer na temporada. Vamos continuar nos dedicando para que os nossos objetivos sejam alcançados nestas próximas semanas. Estamos focados nisso - disse.