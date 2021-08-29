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futebol

Didira afirma que o Brasiliense segue focado para atingir os objetivos

Meio campista falou sobre o seu desempenho com a camisa do Jacaré...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:47
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Em bom momento vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas partidas de 2021. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e crescer na temporada. Vamos continuar nos dedicando para que os nossos objetivos sejam alcançados nestas próximas semanas. Estamos focados nisso - disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jacaré.- Tenho me dedicado para construir uma história com a camisa do clube. Espero melhorar meus números para que isso seja possível - afirmou.

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