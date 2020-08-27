futebol

Didier Deschamps convoca seleção francesa para a Liga das Nações; veja a lista

Técnico fracês não poderá contar com o meia Paul Pogba, que testou positivo para o novo coronavírus. Camavinga, do Rennes, foi chamado em seu lugar...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:42
Crédito: Franck Fife / AFP
O técnico Didier Deschamps, da França, convocou nesta quinta-feira 23 jogadores para as duas primeiras rodadas da Liga das Nações, que acontecem em setembro. Os franceses encaram a Suécia, fora de casa, no dia 5, e depois enfrenta a Croácia, adversária na final da Copa do Mundo de 2018, em casa.Um dos principais nomes da seleção francesa, o meio-campista Paul Pogba teve que ficar de fora da lista. O jogador do Manchester United testou positivo para o novo coronavírus e está fora de combate. Em seu lugar, Deschamps chamou o jovem Eduardo Camavinga, de 17 anos, que atua no Rennes.
- A situação é complicada para todos. Fazemos questão de antecipar, planejar e minimizar os riscos. A palavra-chave é nos adaptar. Teremos que nos adaptar com uma viagem à Suécia e dois jogos no espaço de três dias com um protocolo sanitário rígido. Os jogadores estão acostumados a fazê-lo em seus clubes. A seleção está inativa há quase dez meses. Temos que colocar a máquina de volta na estrada - disse Didier Deschamps.
VEJA A LISTA DE CONVOCADOSGoleiros: Steve Mandanda (Olympique de Marselha-FRA), Hugo Lloris (Tottenham-ING) e Mike Maignan (Lille-FRA);
Defensores: Léo Dubois (Lyon-FRA), Presnel Kimpembe (PSG-FRA), Clément Lenglet (Barcelona-ESP), Dayot Upamecano (RB Leipzig-ALE), Raphaël Varane (Real Madrid-ESP), Lucas Hernández (Bayern de Munique-ALE), Lucas Digne (Everton-ING) e Ferland Mendy (Real Madrid-ESP);
Meio-campistas: Adrien Rabiot (Juventus-ITA), Eduardo Camavinga (Rennes-FRA), N'Golo Kanté (Chelsea-ING), Steven Nzonzi (Rennes-FRA), Moussa Sissoko (Tottenham-ING) e Houssem Aouar (Lyon-FRA);
Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco-FRA), Olivier Giroud (Chelsea-ING), Antoine Griezmann (Barcelona-ESP), Jonathan Ikoné (Lille-FRA), Anthony Martial (Manchester United-ING) e Kylian Mbappé (PSG-FRA).

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

