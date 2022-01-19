Didi retorna à Ferroviária para a disputa do Paulistão 2022 após passagem pelo Juventude

Após acertar o retorno à Ferroviária no fim de 2021, Didi jogará o seu segundo Campeonato Paulista pelo clube. Com a chegada às quartas de final da competição no ano passado, o zagueiro espera melhorar a campanha da equipe no torneio estadual, previsto para início no próximo dia 23.O jogador é visto como um dos principais líderes do elenco. Além de terutilizado a braçadeira de capitão na partida frente ao São Paulo na últimaedição do Campeonato Paulista, Didi é o segundo atleta da Ferroviária quemais atuou na Série A durante 2021 – 13 partidas pelo Juventude, atrásapenas de Uillian Correia, que entrou em campo 26 vezes pelo Cuiabá.

- É um clube do interior de São Paulo de extrema tradição na competição. Ano passado a nossa campanha foi de muito amadurecimento, tanto para a instituição, quanto para os atletas. Este ano chegamos ainda mais experientes e tendo uma maior percepção de como ir longe no Campeonato Paulista. Como chegamos até as quartas de final na última edição, temos o objetivo de melhorar a campanha neste ano - disse o defensor.

Revelado pelo Paulista (SP), Didi disputará seu sexto Campeonato Paulista,aos 30 anos. Além de defender a Ferroviária no ano passado, o atleta jogou otorneio por São Bernardo, em 2013, Audax, duas vezes, em 2014 e 2015, eBotafogo-SP, em 2020. Contando o número de jogos em todas as edições que ozagueiro atuou, são 39 partidas disputadas no Paulistão.

- Sabemos da dificuldade que é jogar um Campeonato Paulista. Possuo umacerta experiência na competição e espero poder passar isso aos meuscompanheiros. Temos uma estreia complicada, diante do Corinthians, fora decasa. Mas acredito que se sabermos dosar nossa experiência, algo que oElano frisa muito para nós, estrearemos bem no estadual - completou.Além de atuar pelas equipes de São Paulo, Didi também jogou no Adanaspor,da Turquia, onde conquistou a Segunda Divisão Turca na temporada 2015/16.O atleta também possui passagens por Guarani, em 2020, e Palmeiras, entre2010 e 2012.