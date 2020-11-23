Diante do Vitória, Náutico tenta quebrar marca negativa na Série B

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Na 17ª colocação da Série B, o Náutico volta a campo na próxima quarta-feira e terá pela frente um duelo decisivo, já que o rival é o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.Com a necessidade de somar pontos, só o triunfo interessa ao Timbu, pois a diferença entre os clubes na classificação é de cinco pontos.

Além de diminuir a diferença para o rival direto, Hélio dos Anjos e seus comandados terá a missão de quebrar um tabu de seis jogos do Náutico sem vencer.

A última vitória do clube pernambucano aconteceu no dia 20 de outubro, quando a equipe venceu o Oeste, na Arena Barueri.