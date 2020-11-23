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Diante do Vitória, Náutico tenta quebrar marca negativa na Série B

Último triunfo do Timbu no torneio nacional aconteceu no dia 20 de outubro, diante do Oeste, em Barueri...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 16:25

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:25

Crédito: caiofalcaofoto / CNC
Na 17ª colocação da Série B, o Náutico volta a campo na próxima quarta-feira e terá pela frente um duelo decisivo, já que o rival é o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.Com a necessidade de somar pontos, só o triunfo interessa ao Timbu, pois a diferença entre os clubes na classificação é de cinco pontos.
Além de diminuir a diferença para o rival direto, Hélio dos Anjos e seus comandados terá a missão de quebrar um tabu de seis jogos do Náutico sem vencer.
A última vitória do clube pernambucano aconteceu no dia 20 de outubro, quando a equipe venceu o Oeste, na Arena Barueri.
Desde então, o Náutico apresenta um desempenho ruim com dois empates e quatro derrotas. O ataque marcou sete gols e a defesa levou 13 bolas na rede.

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