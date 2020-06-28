Diante do Vasco, Macaé pode estrear jovem da base de 16 anos

Crédito: Cassiano Carvalho/Macaé Esporte FC

O Macaé encara o Vasco neste domingo, às 16h, em São Januário, com praticamente o mesmo elenco que vinha atuando antes da pausa no Campeonato Carioca. Essa, inclusive, foi uma promessa feita pelo presidente do clube, Teodomiro Bitencourt, o Mirinho. Durante o recesso, mesmo com seus contratos encerrados, os jogadores foram fiéis ao compromisso firmado com o clube e permaneceram para a reta final do Carioca.

Nesses três meses de paralisação até o retorno das atividades, poucos atletas não continuaram e apenas três foram contratados: o volante Ronan, o meio-campo Anderson Canhoto e o atacante Jones. Além disso, quatro promessas da base foram promovidas, entre eles o atacante Antônio, de apenas 16 anos e que pode ser o jogador mais novo a entrar em campo com a camisa do Macaé.

Destaque do time sub-20, Antônio chamou atenção da comissão técnica comandada pra Charles de Almeida, que resolveu convocar o jovem atacante para compor o elenco principal nas últimas rodadas da Taça Rio.

- Estou me sentindo muito bem e me adaptando aos poucos, até porque é diferente do sub-20, mas fui muito bem recebido por toda comissão técnica e elenco profissional. Estou aproveitando muito para pegar experiência com Alexandro e Jones que são atacantes maduros, tem história no futebol e sempre falam comigo, me incentivam quando eu erro, falam para eu ficar tranquilo. Isso tem me ajudado muito para me soltar dentro de campo - disse Antônio, que pode entrar para história do Macaé. Com 16 anos, caso atue diante do Vasco, ele será o jogador mais jovem na história do clube atuando pelo profissional.

- Representa muito para mim, por isso venho treinando forte, é uma oportunidade única. Sei que é fruto do meu esforço, mas tenho que agradecer a diretoria e comissão técnica. Caso eu entre em campo vou dar o máximo para ajudar o Macaé e ficarei feliz por entrar para a história do clube” , afirmou o jogador de 16 anos.

Na preparação para o retorno do Campeonato Carioca o jogador tem recebido toda atenção do técnico Charles de Almeida que procura orientar cada detalhe, já que é um atleta ainda em formação.