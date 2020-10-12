Diante do São Paulo, Fortaleza tenta quebrar tabu na Copa do Brasil

A partir da próxima quarta-feira, o Fortaleza abre a série de confrontos com o São Paulo pela Copa do Brasil, em jogos que serão válidos pelas oitavas de final do torneio nacional.Além de toda a mística do reencontro entre São Paulo e Rogério Ceni, atual comandante do Leão, o Tricolor vai buscar algo inédito na Copa, que é um lugar entre os oito melhores do torneio.