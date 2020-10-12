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Diante do São Paulo, Fortaleza tenta quebrar tabu na Copa do Brasil

Leão do Pici nunca chegou entre os oito melhores do mata-mata nacional...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 19:57

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 19:57

Crédito: Twitter/Fortaleza
A partir da próxima quarta-feira, o Fortaleza abre a série de confrontos com o São Paulo pela Copa do Brasil, em jogos que serão válidos pelas oitavas de final do torneio nacional.Além de toda a mística do reencontro entre São Paulo e Rogério Ceni, atual comandante do Leão, o Tricolor vai buscar algo inédito na Copa, que é um lugar entre os oito melhores do torneio.
Desde a sua primeira participação na Copa do Brasil, em 1989, o máximo que o Fortaleza chegou foi até as oitavas de final. Na edição passada, o time de Rogério Ceni caiu nesta mesma fase, diante do Athletico, em duelos equilibrados.
O primeiro jogo entre Fortaleza e São Paulo acontece na capital cearense e a volta será no Morumbi, no dia 25 de outubro.

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