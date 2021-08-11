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futebol

Diante do Santos, Fortaleza tenta ficar 100% contra os paulistas

Leão do Pici tem levado a melhor contra os rivais do futebol paulista...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 11:15
Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC
Após vencer o Palmeiras fora de casa, o Fortaleza volta a campo no fim de semana e a meta é superar o Santos de Fernando Diniz e Cia.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além de permanecer na parte alta da classificação, o Leão do Pici tenta ampliar a sua soberania em relação aos rivais paulistas.
Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time de Pablo Vojvoda conseguiu bater São Paulo, Corinthians, Bragantino e recentemente o Verdão.
Agora, caso vença o Santos na Arena Castelão, a equipe chega ao 100% em cima do futebol paulista e fecha um turno perfeito.

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