Diante do Santos, Fortaleza tenta ficar 100% contra os paulistas

Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

Após vencer o Palmeiras fora de casa, o Fortaleza volta a campo no fim de semana e a meta é superar o Santos de Fernando Diniz e Cia.

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Além de permanecer na parte alta da classificação, o Leão do Pici tenta ampliar a sua soberania em relação aos rivais paulistas.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time de Pablo Vojvoda conseguiu bater São Paulo, Corinthians, Bragantino e recentemente o Verdão.