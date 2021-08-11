Diante do Santos, Fortaleza tenta ficar 100% contra os paulistas

Após vencer o Palmeiras fora de casa, o Fortaleza volta a campo no fim de semana e a meta é superar o Santos de Fernando Diniz e Cia.
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Além de permanecer na parte alta da classificação, o Leão do Pici tenta ampliar a sua soberania em relação aos rivais paulistas.
Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time de Pablo Vojvoda conseguiu bater São Paulo, Corinthians, Bragantino e recentemente o Verdão.
Agora, caso vença o Santos na Arena Castelão, a equipe chega ao 100% em cima do futebol paulista e fecha um turno perfeito.