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Diante do Sampaio Corrêa, Cuiabá tenta não 'perder de vista' a liderança da Série B

Dourado vai até o Maranhão para tentar voltar a ficar igualado no número de pontos com a atual ponteira Chapecoense...
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Publicado em 

24 out 2020 às 12:05

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:05

Crédito: Reprodução
Depois de ver a Chapecoense vencer mais um jogo na Série B do Brasileirão na última sexta-feira (23) contra o Operário-PR, a responsabilidade do Cuiabá diante do Sampaio Corrêa nesse sábado aumentou.
Com 33 pontos, três atrás da equipe catarinense, o Dourado sabe que é difícil tirar o saldo de gols positivo que favorece o adversário pensando em estar a frente nos critérios de desempate. Todavia, também sabe ser igualmente importante seguir igualado no número de pontos para aumentar suas chances de chegar na reta final da competição em condições de brigar pelo título.
Já a briga da Bolívia Querida, nesse momento, é de seguir acumulando pontos para deixar a zona de rebaixamento como apenas uma situação pontual vivida no início da Série B. Nesse momento, a equipe dirigida por Léo Condé está em 12º lugar com 21 unidades, três a mais do que o primeiro ocupante do Z4, o Figueirense.
Os desfalques que o Sampaio já tinha na última rodada são os mesmos que acumula para a atual partida, todos com lesões: o goleiro Gustavo, o lateral-esquerdo João Victor e o meio-campista Vinícius Kiss.
Para o Cuiabá, Felipe Ferreira, Rafael Gava, Auremir e Lenon ainda carecem de reabilitação da forma física para voltarem a ser opções válidas enquanto Romário e Felipe Marques estão machucados. O zagueiro Anderson Conceição e o meio-campista Luiz Gustavo voltam de suspensão e tem possibilidades até mesmo de integrarem o 11 inicial a ser montado pelo treinador Marcelo Chamusca.

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