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futebol

Diante do Paraná, Vitória alcança feito inédito na Série B

Na Vila Capanema, o Leão alcançou o seu primeiro triunfo como visitante no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 15:08

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:08

Crédito: Igor Barrankevicz / FotoPressPr
O torcedor do Vitória finalmente respira aliviado. Diante do Paraná, o Leão jogou bem, se aproveitou do momento ruim do rival e conquistou o primeiro triunfo como visitante na Série B.Apesar da seca como visitante, o Vitória teve apenas quatro derrotas e sete empates, números aceitáveis para um time que não estava bem na classificação.
Na Vila Capanema, o Vitória foi melhor do início ao fim e venceu sem maiores problemas por 4 a 1. Se tivesse apertado na etapa final, o placar poderia ser ainda mais elástico.
Com o resultado no solo Tricolor, o Leão está com a 16ª campanha como visitante, com 10 pontos. O próximo jogo longe do Barradão será na próxima terça-feira, dia 8, quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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