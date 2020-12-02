Diante do Paraná, Vitória alcança feito inédito na Série B

Crédito: Igor Barrankevicz / FotoPressPr

O torcedor do Vitória finalmente respira aliviado. Diante do Paraná, o Leão jogou bem, se aproveitou do momento ruim do rival e conquistou o primeiro triunfo como visitante na Série B.Apesar da seca como visitante, o Vitória teve apenas quatro derrotas e sete empates, números aceitáveis para um time que não estava bem na classificação.

Na Vila Capanema, o Vitória foi melhor do início ao fim e venceu sem maiores problemas por 4 a 1. Se tivesse apertado na etapa final, o placar poderia ser ainda mais elástico.