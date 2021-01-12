Diante do Palmeiras, Grêmio tenta quebrar marca incômoda como visitante

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Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Renato Portaluppi ganhou uma semana para treinar o seu elenco e deixar o time na ponta dos cascos para encarar o Palmeiras, na próxima sexta-feira.

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Diante do Verdão, além de realizar uma prévia da final da Copa do Brasil, o Tricolor vai tentar quebrar um incômodo jejum fora de casa.

Desde o dia 26 de novembro, quando venceu o Guaraní, pelas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio realizou cinco jogos como visitante e passou em branco no quesito vitória, com quatro empates e uma derrota.

O ataque, setor elogiado pela torcida e que conta com boas peças, saiu de campo sem marcar gol em três oportunidades. A defesa sofreu cinco tentos.

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