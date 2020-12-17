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futebol

Diante do Oeste, Vitória quer manter bom momento como visitante

Nos últimos três jogos fora de casa, o Leão somou cinco pontos e mantém distância do Z4...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 18:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:20

Crédito: (Reprodução/SporTV
Na 14ª colocação da Série B, o Vitória volta a campo nesta sexta-feira e o rival é o Oeste, lanterna do torneio e fadado ao rebaixamento.Com 36 pontos, o Leão Baiano conseguiu melhorar o seu rendimento dentro das quatro linhas e um dos segredos para manter distância do Z4 é o desempenho fora de casa.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Desde o revés para o Sampaio Corrêa, o Vitória disputou mais três partidas, com dois empates e um triunfo, cinco pontos fundamentais que o deixaram com uma distância aceitável dos quatro piores.
Agora, Mazola Jr e seus comandados esperam que, diante do pior time da classificação, o jogo do Rubro-Negro cresça e ele possa sair de campo com três pontos.

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