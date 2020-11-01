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Diante do Newcastle, Everton perde mais uma e deixa a liderança do Campeonato Inglês

Fora de casa, Everton é derrotado por 2 a 1 e fica a três pontos do líder Liverpool. Callum Wilson, com dois gols, foi o destaque da vitória do Newcastle...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 13:18

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 13:18

Crédito: Wilson comemora um dos gols na partida (OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP
Sensação do início do Campeonato Inglês, o Everton perdeu a segunda seguida e deixou a liderança da competição. Neste domingo, fora de casa, os Toffes foram derrotados por 2 a 1 para o Newcastle e ficam a três pontos do líder Liverpool. Callum Wilson marcou os dois gols dos donos da casa, enquanto Calvert-Lewin descontou para o Everton.SUECO SALVA O EVERTONEm um primeiro tempo sem muito brilho, o Everton não conseguiu transformar o domínio da posse de bola em gols e foi salvo pelo goleiro Olsen na única grande chance criada pelo Newcastle. Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque dos donos da casa, Saint-Maximin saiu na cara do gol, mas parou no goleiro sueco, que substituiu o titular Pickford e fez sua estreia na Premier League.
PÊNALTI POLÊMICO E GOLSe na etapa inicial os clubes tiveram dificuldade em concluir a gol, bastou 10 minutos para o zero sair do placar no segundo tempo. Após sofrer pênalti polêmico de André Gomes, Callum Wilson cobrou firme e abriu o marcador para o Newcastle. Logo em seguida, os donos da casa tiveram chance de ampliar a vantagem, mas pararam em uma defesa milagrosa de Olsen.
MAIS UM DELEAtrás do placar, o Everton partiu para o ataque e aumentou o volume de jogo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti até finalizou bastante, mas não conseguiu criar chances claras. E foi castigada aos 38 minutos. Em transiçao rápida, Fraser foi lançado, ganhou de Mina e cruzou para Wilson marcar o segundo dele e ampliar a vantagem do Newcastle.
ARTILHEIRO DEIXA O DELEJá nos acréscimos, quando a vitória do Newcastle estava bem encaminhada, ainda deu tempo do Everton descontar com Calvert-Lewin. Em cruzamento rasteiro de Iwobi, o atacante inglês se antecipou ao goleiro Darlow e deu um leve toque para mandar para as redes. Este foi o oitavo gol de Calvert-Lewin nesta edição da Premier League, que o deixa empatado com Son na artilharia da competição.

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