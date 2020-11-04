Diante do Juventude, Grêmio quer manter escrita na Copa do Brasil

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite de quinta-feira, o Grêmio terá uma missão difícil na Copa do Brasil. Após bater o Juventude por 1 a 0, o Tricolor terá que suportar a pressão Jaconera para avançar no torneio nacional.Além do confronto caseira, o time de Portaluppi joga por um retrospecto positivo no torneio mata-mata. Desde 2015, o Grêmio não fica de fora das quartas de final.

A última vez que o Tricolor não garantiu um lugar entre os oito melhores foi em 2014. Na ocasião, o Grêmio acabou eliminado nos tribunais por conta de atos de racismo da torcida gremista contra o goleiro Aranha, que defendia do Santos.