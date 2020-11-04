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Diante do Juventude, Grêmio quer manter escrita na Copa do Brasil

Última vez que o Tricolor não ficou entre os oito melhores foi em 2014...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 19:29

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:29

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite de quinta-feira, o Grêmio terá uma missão difícil na Copa do Brasil. Após bater o Juventude por 1 a 0, o Tricolor terá que suportar a pressão Jaconera para avançar no torneio nacional.Além do confronto caseira, o time de Portaluppi joga por um retrospecto positivo no torneio mata-mata. Desde 2015, o Grêmio não fica de fora das quartas de final.
A última vez que o Tricolor não garantiu um lugar entre os oito melhores foi em 2014. Na ocasião, o Grêmio acabou eliminado nos tribunais por conta de atos de racismo da torcida gremista contra o goleiro Aranha, que defendia do Santos.
Nas últimas cinco edições, o Tricolor fortaleceu a sua alma copeira e chegou até a levantar a taça em 2016. O rival na decisão foi o Atlético-MG.

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