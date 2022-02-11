Diante do Joinville, Avaí tem cinco desfalques entre os relacionados

Ainda sem anunciar o nome do substituto para o técnico Claudinei Oliveira, demitido no início da semana, o Avaí divulgou a sua lista de relacionados para a próxima rodada do Catarinense onde receberá o Joinville, na Ressacada, às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado (12).>Como as duas derrotas seguidas afetaram o Avaí no CatarinenseAs ausências do plantel Azzurra ficam por conta do zagueiro Betão, o meio-campista Jean Cléber e os atacantes Jô, Lourenço e Vinícius Jaú.

Enquanto o defensor está fora em forma de prevenção ainda por conta da concussão sofrida diante do Juventus, Jean Cléber e Jô precisam aprimorar a forma física. Por sua vez, Lourenço se recupera de um estiramento muscular e Vinícius Jaú reclamou de dores na região do joelho.

Reforços recentemente anunciados pelo clube, o lateral-esquerdo Cortez e o atacante Morato ainda não figuram na lista de relacionados apesar de, burocraticamente, estarem aptos a atuar com seus respectivos nomes figurarem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.