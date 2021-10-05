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futebol

Diante do Inter, Ceará tenta dar um salto na classificação

Vitória no Beira-Rio pode fazer o Vozão se distanciar de vez da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 19:32

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 19:32

Crédito: Luiz Otávio é um dos principais jogadores do Vozão (Stephen Eliart/Ceará S.C.
Após encerrar o jejum de vitórias na rodada passada, o Ceará volta a campo neste meio de semana e terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 28 pontos na classificação, o time cearense aparece na 12ª posição e precisa de qualquer maneira somar três pontos para respirar mais tranquilo em relação ao rebaixamento.
Cenário
No momento, o Bahia, primeiro time do Z-4, aparece com 23. Ou seja, caso bata o Inter em Porto Alegre, o Ceará pode abrir até oito pontos da zona de rebaixamento.
Além de fugir da parte inferior da classificação, o Ceará pode entrar de vez na briga por uma vaga nos torneios continentais e manter um calendário internacional na próxima temporada.

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