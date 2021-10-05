Diante do Inter, Ceará tenta dar um salto na classificação

Crédito: Luiz Otávio é um dos principais jogadores do Vozão (Stephen Eliart/Ceará S.C.

Após encerrar o jejum de vitórias na rodada passada, o Ceará volta a campo neste meio de semana e terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com 28 pontos na classificação, o time cearense aparece na 12ª posição e precisa de qualquer maneira somar três pontos para respirar mais tranquilo em relação ao rebaixamento.

Cenário

No momento, o Bahia, primeiro time do Z-4, aparece com 23. Ou seja, caso bata o Inter em Porto Alegre, o Ceará pode abrir até oito pontos da zona de rebaixamento.