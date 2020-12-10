Diante do Goiás, Grêmio deve ir com escalação que poupará nomes

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Com um elenco mais recheado de alternativas do que nos últimos anos da "era Renato", o Grêmio tentará se valer dessa condição para preservar alguns de seus principais nomes pensando no confronto decisivo da próxima semana fora de casa, diante do Santos, na Libertadores.

Segundo informação do jornalista Raphael Gomes, a ideia da comissão técnica gremista é minimizar ao máximo o desgaste dos nomes poupados ao ponto de sequer relacioná-los para o embate do sábado (12) em Goiânia contra o Goiás.

Na projeção de momento da equipe que entraria em campo diante do atual lanterna do Brasileirão, apenas o chileno César Pinares seria uma possibilidade viável de estar na equipe depois de ter atuado na Liberta. Situação influenciada, em muito, pelo fato de que Jean Pyerre deve retornar para o compromisso continental.