Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diante do Goiás, Grêmio deve ir com escalação que poupará nomes

Ideia da comissão técnica capitaneada por Renato Portaluppi é de que preservados sequer sejam relacionados para viagem a Goiânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:36

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:36

Crédito: DIEGO VARA / POOL / AFP
Com um elenco mais recheado de alternativas do que nos últimos anos da "era Renato", o Grêmio tentará se valer dessa condição para preservar alguns de seus principais nomes pensando no confronto decisivo da próxima semana fora de casa, diante do Santos, na Libertadores.
Segundo informação do jornalista Raphael Gomes, a ideia da comissão técnica gremista é minimizar ao máximo o desgaste dos nomes poupados ao ponto de sequer relacioná-los para o embate do sábado (12) em Goiânia contra o Goiás.
Na projeção de momento da equipe que entraria em campo diante do atual lanterna do Brasileirão, apenas o chileno César Pinares seria uma possibilidade viável de estar na equipe depois de ter atuado na Liberta. Situação influenciada, em muito, pelo fato de que Jean Pyerre deve retornar para o compromisso continental.
No mais, todas as outras posições devem ter alguma alteração para fazer com que o Grêmio mantenha não apenas a sua invencibilidade de 17 partidas na temporada como também não veja as equipes próximas na tabela de classificação se afastarem. Nesse momento, o Tricolor é o quarto colocado com 40 pontos, dois a menos que o terceiro colocado, Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados