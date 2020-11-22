Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diante do Fortaleza, Botafogo tenta encontrar o rumo de sua confiança

Alvinegro, que encara o Tricolor do Pici às 18h15 deste domingo no Nilton Santos, luta para dar um passo de alento em meio ao cenário desafiador que tem no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 09:15

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 09:15

Crédito: 'É questão de confiar. É um momento de estarmos todos juntos, as coisas vão mudar', diz Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Glorioso (Thiago Ribeiro/Botafogo
A ansiedade de comprovar com urgência seu poder de reação marca mais um passo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, contra o Fortaleza, no Nilton Santos, a equipe alvinegra tenta reencontrar uma esperada vitória após sete partidas de jejum.
Emiliano Díaz deposita as fichas no aprimoramento causado pela semana restrita a treinos para o Alvinegro apresentar uma evolução já no confronto válido pela 22ª rodada.
- Temos que sair rápido dessa situação e é questão de tempo para isso acontecer. É questão de confiar. É um momento de estarmos todos juntos, as coisas vão mudar. Que todos tenham fé - afirmou o auxiliar-técnico de Ramon Díaz, logo após o revés por 2 a 1 para o RB Bragantino.
Parte desta confiança novamente recairá sobre quem entrou em campo na última segunda-feira. Ainda sem poder contar com nomes como o goleiro Gatito Fernández e o atacante Lecaros, que se recuperam de lesão, a equipe será a mesma que atuou no Nilton Santos. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROA linha de frente com Honda, Bruno Nazário e Éber Bessa tentando criar jogadas para Matheus Babi deve ser a tônica do Alvinegro contra o Fortaleza. Outra preocupação é em relação à marcação. O desempenho de Marcelo Benevenuto e Kanu tende a ser crucial para buscar conter o ímpeto de Wellington Paulista.
Otimista quanto à implementação de suas ideias, Emiliano Díaz tenta conduzir o Alvinegro a um alento de que pode esperar dias melhores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados