Diante do Flamengo, Grêmio busca embalo e vantagem na tabela antes de confronto direto

O cronograma do Brasileirão trouxe ao Grêmio uma oportunidade interessante de não apenas subir uma posição na tabela em caso de vitória sobre o Flamengo, na próxima terça-feira (23), como também acabar naturalmente pressionando o adversário da próxima sexta-feira (26): o Bahia.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNeste momento, o Imortal está em 18° lugar, com 35 pontos ganhos, e se valeu do empate entre Bahia e Cuiabá para ver o oponente direto na luta para sair do Z4 deixar a distância em apenas dois pontos. Sendo que, na abertura da 36ª Rodada, os dois se enfrentam às 19h (de Brasília) em Salvador.

Porém, antes desse encontro de teor absolutamente decisivo, o Grêmio precisará repetir o feito do primeiro turno contra o Flamengo onde, no Maracanã, venceu por 1 a 0, gol de Borja.

Um elemento que certamente pode contar favoravelmente ao tricolor é a proximidade da decisão da Libertadores onde seu oponente jogará no sábado (27), em Montevidéu, contra o Palmeiras. Logo, grande parte dos considerados titulares devem ser poupados.

Do lado gremista, além das peças à disposição de Vagner Mancini, quem também tem trabalhado bastante nos bastidores tem sido o Departamento Jurídico do clube para retomar a presença de público tricolor em partidas da equipe junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Após a tentativa frustrada no último fim de semana no triunfo contra a Chape por 3 a 1, em Santa Catarina, o clube fez um novo pedido de reconsideração ao STJD nesta segunda-feira (22).