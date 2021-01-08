Diante do ex-clube, Leandro Silva busca afastar Vitória do Z4 da Série B

Crédito: Divulgação/BL Sports

O Vitória tem um importante compromisso no próximo sábado (9) no complemento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O rubro-negro vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, líder da competição, em confronto marcado para as 19h na Arena Independência. Ex-jogador do coelho, Leandro Silva foi confirmado como titular pelo técnico Rodrigo Chagas. O lateral não esconde o respeito pelo clube de Minas, mas deixa claro que o pensamento é ajudar a equipe baiana a voltar para Salvador com um resultado positivo.

- Tive uma boa passagem pelo América, onde deixei muitos amigos no elenco, comissão técnica e diretoria. Será um prazer revê-los, mas assim que o jogo começar meu único pensamento será o de ajudar a Vitória a sair de campo com os três pontos. Nossa situação não é confortável e, mesmo jogando fora de casa e diante do líder, temos que somar pontos para afastar o time da zona de rebaixamento - declarou o camisa 26.

A partida do próximo sábado (9) marcará o retorno de Leandro Silva à condição de titular após se recuperar de uma pubalgia.

- É uma lesão chata, que demanda um período relativamente longo de recuperação. Mas tive paciência e contei com o excelente trabalho do Departamento Médico e dos preparadores físicos do Vitória. A motivação é grande para fazer uma boa reta final de campeonato - afirmou.