Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diante do ex-clube, Leandro Silva busca afastar Vitória do Z4 da Série B

Complicado confronto com o líder América-MG acontece no próximo sábado (9) em Belo Horizonte no Independência
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:35

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:35

Crédito: Divulgação/BL Sports
O Vitória tem um importante compromisso no próximo sábado (9) no complemento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O rubro-negro vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, líder da competição, em confronto marcado para as 19h na Arena Independência. Ex-jogador do coelho, Leandro Silva foi confirmado como titular pelo técnico Rodrigo Chagas. O lateral não esconde o respeito pelo clube de Minas, mas deixa claro que o pensamento é ajudar a equipe baiana a voltar para Salvador com um resultado positivo.
- Tive uma boa passagem pelo América, onde deixei muitos amigos no elenco, comissão técnica e diretoria. Será um prazer revê-los, mas assim que o jogo começar meu único pensamento será o de ajudar a Vitória a sair de campo com os três pontos. Nossa situação não é confortável e, mesmo jogando fora de casa e diante do líder, temos que somar pontos para afastar o time da zona de rebaixamento - declarou o camisa 26.
A partida do próximo sábado (9) marcará o retorno de Leandro Silva à condição de titular após se recuperar de uma pubalgia.
- É uma lesão chata, que demanda um período relativamente longo de recuperação. Mas tive paciência e contei com o excelente trabalho do Departamento Médico e dos preparadores físicos do Vitória. A motivação é grande para fazer uma boa reta final de campeonato - afirmou.
Restando seis rodadas para o término da Série B, o Vitória ocupa o 15º lugar com 37 pontos ganhos, dois a mais do que o primeiro integrante do Z4, o Náutico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados