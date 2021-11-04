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Diante do Cuiabá, Ceará vai tentar feito inédito no Brasileirão

Nesta edição do torneio nacional, o Vozão não conseguiu emplacar dois triunfos seguidos...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:52

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:52

Crédito: Ceará vem de vitória contra o Flu (Felipe Santos / Ceará SC
No último domingo, o Ceará recebeu o Fluminense na Arena Castelão e conseguiu um ótimo resultado ao vencer por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, o time comandado por Tiago Nunes volta a campo no próximo domingo para encarar o Cuiabá, na Arena Castelão.
No jogo diante do Dourado, o Ceará vai em busca de algo inédito na temporada, vencer duas consecutivas no Brasileirão.
Nas sete vitórias até o momento, o Vozão nunca conseguiu emplacar um triunfo na sequência para engatar bons resultados na competição.

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