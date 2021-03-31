Diante do CSA, zagueiro do Ceará pode completar a marca de 200 jogos no clube

Crédito: Defensor é uma das referências no plantel de Guto Ferreira (Felipe Santos/cearasc.com

Caso entre em campo nesta quarta-feira (31) para duelar com o CSA pela Copa do Nordeste, o zagueiro Luiz Otávio chega a mais uma marca de grande expressão pelo Ceará: a de 200 jogos pelo clube de Porangabuçu. >As condições do Ceará na classificação da Copa do NordesteO jogador que acumula três títulos em sua passagem que dura de maneira ininterrupta desde 2017 não deixou de fazer diversos agradecimentos além de mostrar toda sua alegria em integrar o Vozão em momento onde a equipe se posicionou como uma das melhores no aspecto de gestão e crescimento do seu poderio de investimento.

Não faltaram agradecimentos, evidentemente, ao torcedor que o acompanhou na trajetória até aqui onde acumulou 83 vitórias, 63 empates e 53 derrotas com direito a oito gols marcados.

- Fico muito feliz em comemorar mais esta marca com a camisa do Vozão. Tenho um carinho e respeito enorme pela instituição e pela nossa torcida, que é maravilhosa e sempre me tratou muito bem. Espero continuar dando alegrias a todos que me deram a oportunidade aqui e vou trabalhar ainda mais com empenho e dedicação para honrar o clube. Agradeço a Deus pela saúde, a minha família pelo apoio, meus amigos, àqueles que trabalham comigo, à diretoria, enfim, todos que colaboraram para que eu chegasse até este momento – comemorou o defensor de 32 anos de idade.