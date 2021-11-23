Diante do Cruzeiro, Náutico vai tentar encerrar jejum como visitante

O Náutico se despede da temporada 2021 nesta quinta-feira à noite e o adversário é o Cruzeiro, no Estádio Mineirão.

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Após liderar boa parte da Série B, o Timbu naufragou na primeira instabilidade e encerra o ano sem nenhuma chance de brigar pelo acesso.

Apesar de apenas cumprir tabela no Mineirão, o time comandado por Hélio dos Anjos terá a missão de quebrar uma série negativa fora de casa.

Após bater a Ponte Preta em Campinas, o Náutico voltou a campo mais três vezes como visitante e não venceu, desempenho que o impediu de lutar pelo G-4.

Em meio ao jejum, o time pernambucano foi superado pelo Brasil de Pelotas, lanterna do torneio e ficou no empate sem gols com o Confiança, penúltimo colocado.

Diante do Brusque, time que também lutava na parte baixa do torneio, o Náutico foi derrotado por 4 a 3, em Santa Catarina.