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futebol

Diante do Cruzeiro, Náutico vai tentar encerrar jejum como visitante

Nos últimos três jogos da Série B, o Timbu não conseguiu vencer na competição...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:03

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:03

O Náutico se despede da temporada 2021 nesta quinta-feira à noite e o adversário é o Cruzeiro, no Estádio Mineirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após liderar boa parte da Série B, o Timbu naufragou na primeira instabilidade e encerra o ano sem nenhuma chance de brigar pelo acesso.
Apesar de apenas cumprir tabela no Mineirão, o time comandado por Hélio dos Anjos terá a missão de quebrar uma série negativa fora de casa.
Após bater a Ponte Preta em Campinas, o Náutico voltou a campo mais três vezes como visitante e não venceu, desempenho que o impediu de lutar pelo G-4.
Em meio ao jejum, o time pernambucano foi superado pelo Brasil de Pelotas, lanterna do torneio e ficou no empate sem gols com o Confiança, penúltimo colocado.
Diante do Brusque, time que também lutava na parte baixa do torneio, o Náutico foi derrotado por 4 a 3, em Santa Catarina.
Crédito: Divulgação/TiagoCaldas/CNC

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