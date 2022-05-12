Diante do Cruzeiro, Náutico tenta se aproximar do G-4

Sem vencer nos últimos dois confrontos, o Náutico se encontra no meio de tabela e volta a campo no fim de semana para encarar o Cruzeiro.

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O jogo será realizado nos Aflitos e a equipe pernambucana entra com a responsabilidade de buscar os três pontos como mandante.

Além do estado de empolgação que o duelo pode trazer, uma vitória do Náutico joga a equipe mais perto do G-4.

No momento, o time de Roberto Fernandes é o 11º colocado, com 7 pontos conquistados. O Grêmio, primeiro time da zona de acesso, está com 10.