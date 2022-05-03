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futebol

Diante do Cruzeiro, Grêmio vai atrás de feito inédito na temporada

Tricolor ainda não conseguiu emplacar quatro vitórias consecutivas ...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:49
Líder da Série B, o Grêmio começa a mostrar suas forças na competição e volta a campo no fim de semana para encarar o Cruzeiro.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Embalado por três vitórias consecutivas, o time de Roger Machado vai em busca do quarto triunfo, algo inédito nesta temporada.
Assim como neste início da Segunda Divisão, o Tricolor já emplacou três vitórias consecutivas, mas tropeçava na sequência.
Agora, a missão também não será simples, já que o Cruzeiro é um dos integrantes do G-4 do Brasileirão e promete vender caro o resultado ao time de Roger Machado.
Crédito: FOTO:Divulgação/Grêmio

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