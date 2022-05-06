Diante do Cruzeiro, Grêmio tenta manter defesa 'zerada' como visitante

No domingo, o Grêmio vai encarar o Cruzeiro fora de casa e terá um desafio importante, que pode render ao time gaúcho a liderança da Série B.

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Para alcançar o seu objetivo, o Tricolor vai apostar em alto que tem dado certo quando joga fora de casa: sistema defensivo.

Nos dois confrontos até o momento, o Grêmio não foi vazado pela Ponte Preta, em Campinas e Operário-PR, em Ponta Grossa.

Guarani

Em cinco partidas, o Tricolor foi vazado em duas oportunidades, quando levou gols da Chapecoense e Guarani. Os dois tentos dentro de casa.