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futebol

Diante do Cruzeiro, Grêmio tenta manter defesa 'zerada' como visitante

Nos dois jogos fora de casa na Série B, o Tricolor não foi vazado diante da Ponte Preta e Operário-PR...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2022 às 15:32
No domingo, o Grêmio vai encarar o Cruzeiro fora de casa e terá um desafio importante, que pode render ao time gaúcho a liderança da Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para alcançar o seu objetivo, o Tricolor vai apostar em alto que tem dado certo quando joga fora de casa: sistema defensivo.
Nos dois confrontos até o momento, o Grêmio não foi vazado pela Ponte Preta, em Campinas e Operário-PR, em Ponta Grossa.
Guarani
Em cinco partidas, o Tricolor foi vazado em duas oportunidades, quando levou gols da Chapecoense e Guarani. Os dois tentos dentro de casa.
Crédito: FOTO:Divulgação/Grêmio

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