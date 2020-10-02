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Diante do Botafogo-SP, Paraná joga pela sequência de 'caça ao líder' na Série B

Enquanto equipe da Vila Capanema briga para alcançar o Cuiabá, Pantera olha com preocupação a perigosa aproximação da zona de rebaixamento...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 09:24
Crédito: Divulgação/Botafogo-SP
Depois de dois resultados de empate que soaram bastante amargos para as atuais pretensões do Paraná na Série B do Brasileirão, a equipe do técnico Allan Aal terá mais uma oportunidade de "cortar" a diferença para o Cuiabá, atualmente em três pontos, visitando nessa sexta (2) o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz às 21h30.
No caso do Pantera, a situação é mais complexa no sentido de aspirar grandes objetivos. Apesar de vir de vitória na competição onde bateu o Oeste em Barueri, o time de Ribeirão Preto tem 11 unidades e, em 15° lugar, está a apenas um do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Figueirense.
Em relação ao time que saiu vitorioso na Arena Barueri, não existem problemas de suspensão ou físicos, indicando que a manutenção do 11 inicial é possível e até provável para os anfitriões que, há algumas rodadas, mantêm a mesma base.
O que se sabe que será diferente no Botafogo-SP é a indumentária já que, em comemoração aos 102 anos da instituição que serão completados no próximo dia 12 de outubro, o time jogará com um terceiro uniforme totalmente vermelho.
Já por parte do Paraná, duas ausências serão notadas na delegação que vem a São Paulo, casos do zagueiros Fabrício e Salazar, ambos com problemas de lesão. Os reforços Vitinho e Bruno Xavier, apesar de regularizados no aspecto burocrático, serão poupados pela comissão técnica visando melhor condicionamento físico.

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