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futebol

Diante do Bota, Vitória tenta voltar a sorrir como visitante

Leão não conseguiu vencer nos últimos dois jogos longe do Barradão...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:30

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:30

Crédito: Equipe baiana reverteu cenário adverso no confronto de ida (Raul Pereira
A quarta-feira é decisiva para o Vitória na Série B. Após duas derrotas consecutivas, o Leão caiu para a zona do rebaixamento e precisa reagir.
O adversário da vez é o Botafogo, que atravessa um momento de turbulência na temporada e também precisa dos três pontos para acalmar o ambiente.
Visitante
Com a esperança de dias melhores, a equipe de Ramón Menezes quer iniciar a reação com um triunfo fora de casa, algo que não aconteceu nas últimas duas partidas quando empatou com o Remo e perdeu do Coritiba.
O último triunfo do Leão ocorreu pela Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe bateu o Inter por 3 a 1 e conquistou uma vaga nas oitavas de final.

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