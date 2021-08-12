Diante do Benfica, atacante André Silva pode completar 50 jogos pelo Arouca

Crédito: Divulgação/Arouca

Em sua terceira temporada pelo Arouca, André Silva pode completar 50 partidas pelo clube. Neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Português, a equipe do atacante brasileiro enfrentará o Benfica, fora de casa- Fico feliz em estar perto de poder alcançar essa marca de 50 jogos pelo Arouca, um clube que me acolheu muito bem. Vou sempre trabalhar para ajudar a equipe e para conseguir ter sequência - disse André, que nesta temporada tem três jogos e um gol anotado.

O Arouca voltou para a divisão de elite de Portugal após acesso na última temporada. O atacante brasileiro foi peça importante, com 31 jogos e dez gols. Agora, a equipe busca novos objetivos.

- Voltar à Primeira Liga sempre foi um objetivo nosso e é algo que todo atleta profissional ambiciona. Agora, se inicia um novo desafio e me encontro motivado e com foco total nesta competição - analisou o brasileiro, que completou:

- Sabemos da dificuldade da competição e existem jogos mais complicados que outros. Estamos trabalhando ao máximo para surpreender não só neste jogo, mas em todos. O Arouca sempre entra com a vontade de vencer, temos um elenco ambicioso, humilde e focado naquilo que quer - finalizou André.