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futebol

Diante do Benfica, atacante André Silva pode completar 50 jogos pelo Arouca

Neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Português, a equipe do atacante brasileiro enfrentará os Encarnados, fora de casa...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 20:36
Crédito: Divulgação/Arouca
Em sua terceira temporada pelo Arouca, André Silva pode completar 50 partidas pelo clube. Neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Português, a equipe do atacante brasileiro enfrentará o Benfica, fora de casa- Fico feliz em estar perto de poder alcançar essa marca de 50 jogos pelo Arouca, um clube que me acolheu muito bem. Vou sempre trabalhar para ajudar a equipe e para conseguir ter sequência - disse André, que nesta temporada tem três jogos e um gol anotado.
O Arouca voltou para a divisão de elite de Portugal após acesso na última temporada. O atacante brasileiro foi peça importante, com 31 jogos e dez gols. Agora, a equipe busca novos objetivos.
- Voltar à Primeira Liga sempre foi um objetivo nosso e é algo que todo atleta profissional ambiciona. Agora, se inicia um novo desafio e me encontro motivado e com foco total nesta competição - analisou o brasileiro, que completou:
- Sabemos da dificuldade da competição e existem jogos mais complicados que outros. Estamos trabalhando ao máximo para surpreender não só neste jogo, mas em todos. O Arouca sempre entra com a vontade de vencer, temos um elenco ambicioso, humilde e focado naquilo que quer - finalizou André.
Ao todo, são 49 partidas disputadas e 12 gols anotados. Antes de defender o Arouca, o atacante atuou no Rio Ave, também em Portugal. Aos 24 anos, André saiu jovem do Brasil e foi revelado pelo Atlético Diadema.

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